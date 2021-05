Difesa – visita caserma dei Carabinieri Pirri: presidio fondamentale per la sicurezza cittadina. Serve una caserma più funzionale

“Questa mattina, insieme al Capogruppo di FdI in Consiglio Comunale Antonello Floris ed al Coordinatore provinciale di Cagliari Marco Porcu, abbiamo visitato la Caserma dei Carabinieri di Pirri. Accolti dal Comandante Provinciale dell’Arma il Colonello Totaro, dal Capitano Macrì, Comandante della Compagnia di Cagliari e dai suoi collaboratori ho ringraziato gli appartenenti all’Arma per il continuo lavoro dedito alla sicurezza dei cittadini e ho potuto verificare in prima persona le condizioni della stessa Caserma”, dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa che, insieme al Capogruppo di FdI in Consiglio Comunale Antonello Floris ed al Coordinatore provinciale di Cagliari Marco Porcu esprimono soddisfazione nella volontà dell’Arma, in piena collaborazione con l’amministrazione del Comune di Cagliari, di poter valutare l’ipotesi di una nuova Caserma più funzionale, sia per i cittadini di Pirri sia per gli stessi Carabinieri.



“Una presenza non solo di prevenzione e repressione del crimine – concludono gli esponenti di FdI – ma anche di collaborazione sociale con la Comunità pirrese”.

