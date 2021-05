DL Semplificazioni, Silvestroni: bene inserimento mia proposta in bozza dl

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione, all’interno della bozza del DL Semplificazioni, della mia proposta di eliminare la richiesta dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile oggetto d’intervento. Questa idea snellisce il procedimento amministrativo e prevede come requisito indispensabile la sola dimostrazione dell’esistenza dell’idoneo titolo edilizio per legittimare un immobile ad essere oggetto degli interventi previsti dalla legge. La proposta è un’ulteriore semplificazione al Dl Semplificazioni e una buona notizia per migliaia di cittadini, imprese ma soprattutto per i professionisti”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.