Immigrazione, Meloni: aumento costo gestione centri accoglienza è regalo del Governo Draghi a business, basta ideologia e furia immigrazionista PD-M5s

«Dal Governo Draghi arriva un bel regalo al business dell’immigrazione: il ministro dell’Interno Lamorgese raddoppia il kit di primo ingresso per ogni singolo immigrato (da 150 a 300 euro) e aumenta tra il 30% e il 40% il costo di gestione dei centri di accoglienza. Il tutto mentre l’Italia è in ginocchio, la povertà è in aumento, le aziende rischiano di chiudere e i ristori sono insufficienti. Fratelli d’Italia è in prima linea contro l’ennesima misura delirante di un governo sfacciatamente di sinistra e in piena continuità con Conte. Basta ideologia, basta con la furia immigrazionista Pd-M5S: occupatevi dei problemi degli italiani».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.