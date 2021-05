Covid, Delmastro: maggioranza gioisce per riaperture tardive ma danno è fatto

“Dopo aver messo in ginocchio intere filiere produttive, la maggioranza gioisce per le tardive riaperture decise in questi giorni e finalmente si allinea con quello che Fratelli d’Italia chiede da tempo. Fa tacere quel Cts voluto dalla politica per scaricare le proprie responsabilità e che ha bullizzato gli italiani per mesi. Erodere la libertà di impresa e di circolazione non era la soluzione: governo e maggioranza lo hanno capito ma i danni oramai sono stati fatti”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, ospite della trasmissione Studio 24 in onda su RaiNews24.