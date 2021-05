DL Semplificazioni, Silvestroni: è solo un bluff

“Semplificare soltanto le infrastrutture contemplate dal PNRR per fare felice l’Unione Europea non è la strada giusta.

Questo decreto rischia di dividere la Nazione in due parti: una che corre veloce, un’altra lasciata indietro.

Tutte le infrastrutture viarie hanno bisogno di un rinnovamento integrale, che siano su gomma, su ferro o marittime.

Il sistema degli appalti pubblici deve garantire trasparenza, meritocrazia e sicurezza.

Dove non c’è chiarezza, si annida il malaffare: per questo il DL semplificazioni deve essere strutturale per aiutare a rilanciare le imprese e l’economia.”



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, capogruppo FDI alla Commissione Trasporti a Montecitorio.