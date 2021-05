“Il reddito di cittadinanza non aiuta a combattere la disoccupazione e troppo spesso finisce nelle mani di chi non ne ha diritto. Fratelli d’Italia chiede di destinare queste risorse a imprese, famiglie e precari che sono in ginocchio. Il governo deve aiutare loro e non i furbetti”.



Così Wanda Ferro, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Tg2.