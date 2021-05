Reddito cittadinanza, Roscani: Basta assistenzialismo occorre investire su politiche giovanili

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato 298 soggetti che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza in maniera indebita. Tra i frodatori fiscali, c’è chi è evaso dagli arresti domiciliari per poter raggiungere i centri di assistenza e presentare domande per il sussidio, e chi ha presentato l’istanza mentre risultava addirittura detenuto.

“È inaccettabile, bisogna dire definitivamente basta agli innumerevoli scandali legati a questo fallimentare provvedimento voluto dal Movimento 5Stelle. La cronaca ci conferma sempre più spesso quanto questo strumento sia dannoso e pericoloso. Il M5s, invece di creare posti di lavoro e combattere la disoccupazione, ha realizzato un sistema di assistenzialismo che toglie dignità al lavoro. Basta assistenzialismo e politiche scellerate.

Il governo Draghi cancelli immediatamente l’assegno grillino e investa questi soldi in politiche giovanili, per poter finalmente ricostruire questa Nazione in cui, per troppo tempo, sono stati ignorati i propri giovani.”

Lo dichiara Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.