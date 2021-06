Sentenza ex Ilva, Fitto: Garantismo sempre e verso tutti, senza distinzione alcuna, quale principio di civiltà irrinunciabile

“Garantismo sempre e verso tutti, senza distinzione alcuna, quale principio di civilta’ irrinunciabile.

Vale anche nel caso molto delicato e complesso, per molteplici e ben note ragioni, della sentenza di primo grado nel procedimento “Ambiente svenduto”. Una sequela di condanne durissime che colpiscono i vertici dii un’azienda tra le più rilevanti del Paese.

Vicenda ancor più grave, quando il giudizio condanna, come nel caso di Nichi Vendola, un vertice istituzionale che ha rappresentato i cittadini di una regione, nessuno escluso, che ne restano moralmente segnati”. Così in un post su Facebook l’on. Raffaele Fitto. “Auguro a Vendola di poter dimostrare, nei successivi gradi di giudizio, la sua totale estraneità a quanto gli viene contestato. Non solo per la sua personale onorabilità ma soprattutto per quella dell’istituzione che ha rappresentato. Quindi, da parte mia, nessun attacco, nessun insulto, nessuna esultanza: sentimenti che, invece, ho spesso ritrovato sul volto e nelle parole dei miei avversari in analoghe circostanze. Abbiamo vissuto tempi nei quali persino “l’auspicio” per così dire, di un avviso di garanzia o la “profezia”di un tintinnar di manette serviva a innescare la barbarie del linciaggio mediatico, della calunnia e dell’utilizzo politico delle vicende giudiziarie. Tempi torbidi e oscuri dei quali ho fatto anche io aspra e dolorosa esperienza per lunghi anni e che non auguro a nessuno, compreso Vendola che, di quei tempi, fu protagonista.

La giustizia, ovviamente, resta tale quando condanna e quando assolve.

La fiducia in essa non è un rituale a secondo degli interessi e della posizione personale ma un dovere istituzionale. Mi auguro, infine, – conclude Fitto – che questa circostanza non venga sprecata sull’onda dell’emotività che induce, in taluni casi, a dissolvere anni di mal riposto “giustizialismo” in un impulso di rabbia, ma sia invece un’utile occasione per riflettere sui propri comportamenti del passato e soprattutto per evitare che si ripetano nel futuro”.

Condividi