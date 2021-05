Sostegni bis: crea enormi falle nella scuola

“Il Decreto Sostegni bis crea enormi falle nel sistema Scuola. E’ quanto emerso dagli Stati generali della scuola promossi da Fratelli d’Italia. Troppe le criticità rilevate, a partire dalla rimodulazione del vincolo quinquennale a tre anni, che oltre a penalizzare le carriere penalizza anche i rapporti familiari, impedendo a tantissimi docenti di ricongiungersi alle proprie famiglie.

Ed ancora la negata assegnazione provvisoria ai docenti immessi in ruolo nel 2020/21. Tutto ciò è incomprensibile. FDI è seriamente preoccupata ci sono in gioco i diritti e doveri riguardanti la famiglia, chi ha pensato e scritto queste disposizioni non ha capito che viviamo in uno Stato che un tasso di denatalità altissimo e questi vincoli ancora di più non permettono ai tanti docenti di svolgere le proprie funzioni genitoriali o pensare di poter costruire una famiglia.

Altro punto critico è il piano di stabilizzazione, che esclude i docenti delle scuole paritarie e percorsi IEFP, una vera e propria discriminazione. Lo Stato rinnega una propria legge, la n° 26 del 2000, e il ruolo delle Regioni.

E il prossimo settembre la scuola italiana avrà pochissimi insegnanti passati a ruolo. Tantissimi precari storici che hanno svolto con sacrificio anni e anni di servizio si vedono negato il giusto riconoscimento professionale.

FDI è pronta ad emendare questo provvedimento lacunoso, ingiusto, che non risolve i problemi annosi della scuola ma ne crea nuovi”.

Lo dicono i deputati di FDI Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabili Scuola e Istruzione del Dipartimento di Fratelli d’Italia.