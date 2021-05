Sostegni bis, Rizzetto: più risorse per l’apicoltura danneggiata

“Il settore apistico sta affrontando una stagione critica, che rischia di compromettere la produzione di miele. Bisogna intervenire già con il decreto Sostegni bis adesso in esame alla Camera, per aumentare le risorse agli apicoltori che si vedono costretti ad alimentare le api artificialmente. Il maltempo infatti si è abbattuto per settimane soprattutto in alcune regioni e ha impedito alle api di uscire dalle arnie. Nel ricordare la trascorsa Giornata Mondiale delle Api del 20 maggio, chiedo al governo di non trascurare un comparto che ha primaria importanza sia per la produzione di reddito che per le sue notorie funzioni a tutela della biodiversità e per la conservazione dell’ecosistema”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, coordinatore del FVG che annuncia la presentazione al Sostegni bis di un emendamento, elaborato con il consigliere regionale del FVG, Leonardo Barberio, che riporta la sua prima firma e quella dei deputati di FdI, Maria Cristina Caretta, Salvatore Deidda e Galeazzo Bignami, per integrare il fondo a sostegno del settore apistico.

Condividi