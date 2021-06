Emilia Romagna, Barcaiuolo: fare chiarezza su tempi realizzazione bretella Sassuolo-Campogalliano 

“Permane il silenzio sulle tempistiche di realizzazione della Bretella anche da parte del premier Draghi in visita oggi nei territori interessati dalla suddetta arteria stradale”

Fare chiarezza sui tempi di realizzazione della Bretella Sassuolo-Campogalliano.

L’appello alla Regione arriva dal consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi) che, in un’interrogazione, ricorda come “l’iter procedurale per la realizzazione dell’opera ha avuto avvio nel 2001, ma, nonostante i ripetuti annunci dei ministri competenti degli ultimi governi e del presidente della Regione, nei fatti, è ancora bloccato nonostante la comunità locale e il tessuto produttivo chiedano da tempo la realizzazione dell’opera e l’avvio effettivo dei lavori, atteso da decenni”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “se la Regione intenda sollecitare il governo nazionale affinché vengano fornite informazioni precise in merito alla realizzazione della suddetta arteria stradale e se intenda richiedere ulteriori finanziamenti al governo nazionale da destinare al distretto ceramico per rendere il comparto maggiormente competitivo a livello internazionale, anche rispetto ai principali competitor spagnoli e polacchi”.