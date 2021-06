Lazio, Ghera: ptpr Lazio non ancora pubblicato, Regione e Mibact bloccano imprese e comuni

“Quaranta giorni dopo l’approvazione non è ancora stato pubblicato. Comincia male, anzi non comincia affatto l’operatività del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio. Un ritardo ingiustificabile quello di Regione e Mibact che penalizza una volta di più le imprese private ed i Comuni che attendono la validità del PTPR per far partire i lavori di edilizia ed urbanistica. Dopo i sei lunghi mesi di incertezza normativa e confusione procedurale, causati dalla bocciatura del precedente Piano con ricadute pesanti sul lavoro dei professionisti ed il fermo di molte attività, Zingaretti e Franceschini ancora si trastullano con le formalità burocratiche e non si curano dei danni economici che provocano al tessuto produttivo del territorio”.

Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di FdI alla Regione Lazio e vicepresidente della Commissione Urbanistica della Regione Lazio.