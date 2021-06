«La nuova direttiva europea sulla plastica monouso rischia di colpire fortemente per le aziende italiane: le imprese devono essere accompagnate verso la transizione ecologica attraverso un processo graduale e realizzabile, non a colpi di ambientalismo ideologico. Se il Governo Draghi contrasterà con forza in Europa questa assurda normativa, Fratelli d’Italia sarà al suo fianco e farà la sua parte».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.