Fisco, Meloni: corte dei conti boccia piano cashless. Governo destini fondi cashback e lotteria scontrini a Pmi

“La Corte dei Conti boccia il piano Cashless introdotto dal Governo Conte: la lotteria degli scontrini non ha riscosso nessun interesse e il cashback non è classificato. E pensare che per introdurre questo piano utile solo a far lucrare banche e società che gestiscono la moneta elettronica, il Governo giallorosso ha stanziato la bellezza di 5 miliardi. Basta con queste follie, Draghi intervenga subito per abolire queste misure destinando i fondi alle piccole e medie imprese che rischiano di chiudere i battenti”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.