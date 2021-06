Toscana, Petrucci: Non siamo numeri. La sanità non può reggersi in base a logiche economiche

Il Consigliere regionale è intervenuto alla manifestazione tenutasi a San Marcello in difesa del locale ospedale e per il taglio del servizio di pediatria

“Non siamo numeri” ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, intervenuto alla manifestazione tenutasi a San Marcello in difesa del locale ospedale e contro il taglio del servizio di pediatria. “La sanità non può reggersi in base a logiche economiche. È dovere della pubblica amministrazione -ha proseguito il Consigliere di Fratelli d’Italia- garantire a tutti i cittadini la tutela della propria salute. E se si tratta di bambini tale tutela è ancora più doverosa. Quando ero sindaco di Abetone-Cutigliano ho investito moltissimo sui bambini, rinnovando le scuole, facendo i parchi giochi in tutte le frazioni, rendendo gratuite le mense, riducendo il costo del trasporto scolastico, istituendo il bonus bebè e con molti altri provvedimenti. I bambini sono la principale infrastruttura: rappresentano il nostro futuro”.

“Eliminare la pediatria da San Marcello è l’ennesima scelta scellerata -ha sottolineato Petrucci- Ormai in Regione dovrebbero aver compreso l’inadeguatezza del modello Rossi-Saccardi. Ho presentato una mozione in Consiglio Regionale per dare incentivi economici ai pediatri che accettano di lavorare nelle zone periferiche, spero che rappresenti un primo passo nella correzione dei grossolani errori fatti finora in campo sanitario”.