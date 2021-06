Tutela vittime, Pellegrino, Bignami: parte “Onda tricolore contro le mafie”

“Anche il Ministro dell’Interno recentemente ha lanciato l’allarme sulla riemersione del fenomeno mafioso che sta sfruttando la crisi economica causata dal Covid ed è pronto a gestire l’arrivo di ingenti risorse pubbliche per inquinare i mercati finanziari.

In questo momento così cruciale per la nostra Nazione, dove abbiamo dovuto assistere anche alla scarcerazione di un assassino come Brusca, è importante, perciò, pensare a politiche di sostegno per le nostre aziende e di tutela dei nostri cittadini per dimostrare che lo Stato può essere ancora presente e che non resta a guardare.

Con il Dipartimento tutela Vittime e il Dipartimento Legalità e Sicurezza abbiamo dato il via ad una campagna nazionale con la quale saremo presenti nelle principali piazze italiane e dove presenteremo le nostre proposte per il contrasto alle organizzazioni criminali. La staffetta partirà dal NordOvest il prossimo 5 giugno e, attraverso tappe intermedie nelle varie Regioni d’Italia, raggiungerà la Sicilia in concomitanza con le celebrazioni della strage di via d’Amelio.

L’Italia si ritrovi unita sotto il Tricolore nel dichiarare ancora una volta il suo forte No contro ogni Mafia”.