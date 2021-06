DL Sostegni, Ciaburro: su superbonus 110% maggioranza rispetti gli impegni

“Questo è il momento d’oro del Superbonus. Accogliendo un mio ordine del giorno al decreto sostegni il Governo si è assunto l’impegno di prorogare il Superbonus 110% con effetto immediato per le aree montane che, tra gelate e climi ostili, non possono godere delle stesse tempistiche di operabilità valide per il resto del territorio nazionale. In tal senso ho presentato una proposta emendativa al Decreto sostegni bis, adesso mi auguro che la maggioranza rispetti gli impegni presi e voti la proposta di Fratelli d’Italia, la Montagna merita rispetto e risposte immediate”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.