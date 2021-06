Toscana, Fantozzi: interrogazione su Ospedale Versilia, la Regione intende mettere in sicurezza l’edificio così da tutelare utenti e personale?

Interrogazione del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Perché non si è ancora provveduto alla definitiva sistemazione del controsoffitto esterno del ballatoio del primo piano dell’ospedale?”

“La Regione intende mettere in sicurezza l’edificio così da tutelare utenti e personale dell’ospedale Versilia? Perché non si è ancora provveduto alla definitiva sistemazione del controsoffitto esterno del ballatoio del primo piano?”. Lo chiede il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, su segnalazione del consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini. “Nel marzo del 2015, alcuni controsoffitti esterni dell’ospedale Versilia furono danneggiati a causa di condizioni metereologiche avverse. L’intervento di adeguamento fu progettato ed inserito in un programma di intervento finanziato dalla Regione Toscana nell’aprile del 2019. A fine maggio 2019 erano in corso le procedure di affidamento dei lavori per la definitiva sistemazione del controsoffitto esterno del ballatoio del primo piano dell’ospedale e la completa sistemazione sarebbe dovuta avvenire non oltre la fine del 2019. E, invece, l’edificio non è stato ancora messo in sicurezza e la condizione di deterioramento dello stabile mette in pericolo utenti e operatori sanitari” sottolineano Fantozzi e Dondolini.