Violenza donne, Roscani: Draghi intervenga su fatwa UCOII, difendiamo donne oppresse come Saman

“L’UCOII, “Unione delle comunità islamiche in Italia”, prova a sminuire la tragica vicenda di Saman, la giovane pakistana scomparsa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato, emanando una FATWA per stabilire “l’illiceità dei matrimoni forzati nell’Islam”, ma precisando che niente toglie il diritto dei genitori di esprimere pareri sulle decisioni di matrimonio dei loro figli. È agghiacciante pensare che in Italia ci possa essere una legislazione parallela di stampo coranico e che L’UCOII sia convinta di avere il potere di dettare legge nel nostro Paese. Il Governo Draghi intervenga per impedire che si creino delle zone d’ombra in cui vengano accettate e applicate “leggi tradizionali parallele” pericolose. Ci aspettiamo una forte presa di posizione per evitare che la nostra Nazione cada nel ridicolo agli occhi del resto del mondo e venga scongiurata la possibilità che si possano ripetere tragiche vicende come quella di Saman.”

Lo dichiara il presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani.