Centrodestra, Lollobrigida: federazione tentativo di arginare strapotere sinistra nel Governo Draghi (video)

“Fratelli d’Italia non guarda con preoccupazione alla proposta di federazione di Salvini. È un tentativo che Lega e Forza Italia fanno per arginare lo strapotere del centrosinistra all’interno del governo Draghi”. Lo ha detto intervenendo ad Agorà il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Non è una corsa interna al centrodestra ma un’azione che va a contrastare, attraverso un maggior coordinamento, le scelte di forze come Pd, M5S e Iv – ha aggiunto –. Noi continuiamo a lavorare con serenità, proseguiremo con una opposizione patriottica che collabora nell’interesse della Nazione, attraverso un costante confronto ma senza tradire il mandato elettorale, restando alternativi alla sinistra”. Rispondendo a una domanda sull’ipotesi di un partito unico, Lollobrigida ha precisato: “Abbiamo già dato e abbiamo visto che i risultati non sono stati eccezionali”. “Fratelli d’Italia nasce da un atto di coraggio di Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa di lasciare il Popolo della libertà perché invece di accentuare la capacità di portare avanti principi e valori questa diminuiva. Più offerta c’è all’interno del centrodestra più siamo capaci di incidere, raccogliere consensi e utilizzarli per governare”, ha concluso.

