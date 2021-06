Difesa – visita caserma Monserrato, Deidda: presidio fondamentale per la sicurezza dell’intera area metropolitana di Cagliari

“Questa mattina, accompagnato dal Colonello Totaro, dal Maggiore Cadeddu e dal Capo della Stazione di Monserrato, il Maresciallo Sabiu, ho visitato la Caserma di Monserrato la cui attività è fondamentale non solo per l’importante centro, ma per tutta l’area metropolitana cagliaritana. Positiva la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, testimoniata dal nostro dirigente di Gioventù Nazionale Mario Angius che ha preso parte a questa visita insieme al sottoscritto, al coordinatore provinciale Marco Porcu, alla nostra dirigente Paola Cocco e al responsabile regionale di Gioventù Nazionale Emilio Serra. Questi ultimi rigorosamente rimasti fuori dall’edificio rispettando le normative relative alle visite, ma a testimonianza dell’apprezzamento e dell’attenzione che Fratelli d’Italia ha per i Carabinieri e le nostre Forze dell’Ordine”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa, dopo la visita alla Caserma di Monserrato in cui sono stati affrontati diversi temi come una maggiore attenzione al benessere e alla sicurezza sul lavoro dei Carabinieri, la microcriminalità e l’importanza del rapporto tra popolazione e Arma