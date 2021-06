Scuola: assurdo che solo un genitore possa assistere a esami

“Gli esami si avvicinano, quelli di terza media iniziano oggi, e ancora non si sa se entrambi i genitori potranno assistere agli esami orali dei loro figli. Sembra assurdo che sia consentito ad un solo genitore di assistere all’esame del figlio, anche perché sarebbe bastato un protocollo serio che imponesse le minime regole per il Covid, come obbligo di mascherina e distanziamento, per poter consentire a mamma e papà insieme di partecipare ad uno dei momenti più importanti della vita dei loro ragazzi. Facciamo appello al ministro Bianchi affinché sia consentita la presenza di entrambi i genitori agli esami dei loro figli evitando che un ragazzo debba essere costretto a fare l’imbarazzante scelta tra mamma e papà”.



Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento Istruzione e Carmela Ella Bucalo, responsabile scuola FdI.