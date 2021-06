Senato, De Carlo: calendarizzare mozione su Nutriscore, lo chiedono produttori e cittadini

Oltre 250 piazze già toccate in tutte le regioni d’Italia, e tante altre saranno protagoniste nei prossimi giorni: continua con successo la campagna promossa da Fratelli d’Italia contro il Nutriscore, il sistema di etichettatura a semaforo dei prodotti agroalimentari che l’Unione Europea vuole imporre dal prossimo anno.

“Ovunque siamo stati, abbiamo riscosso l’appoggio di chi si è avvicinato ai nostri banchetti”, spiega il senatore e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, oggi a Firenze per un flashmob proprio contro il Nutriscore.

“Il Senato calendarizzi al più presto la nostra mozione contro questo strumento: l’Italia deve mandare un segnale forte all’Europa. Non lo chiede solo Fratelli d’Italia, questo è un appello fatto da tutte quelle decine di migliaia di produttori e di semplici cittadini che anche grazie alla nostra campagna hanno capito gli effetti devastanti che il Nutriscore avrà sulle produzioni italiane. Fratelli d’Italia continuerà con forza nelle piazze e nelle aule istituzionali la sua battaglia” annuncia in conclusione De Carlo “per sensibilizzare tutti i cittadini e l’intero Parlamento contro un sistema nato per penalizzare le eccellenze italiane”.

