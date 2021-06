Ue, Fidanza-Fitto: caloroso benvenuto in FdI a Vincenzo Sofo

“Diamo un caloroso benvenuto a Vincenzo Sofo nella delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo. Questa sua scelta segue di pochi mesi il suo ingresso nel gruppo dei Conservatori europei ECR di cui FdI è architrave fondamentale. Il lavoro comune di questi mesi, insieme alla capacità inclusiva di Giorgia Meloni e di chi rappresenta FdI sui territori, hanno consentito di celebrare rapidamente questo connubio che rafforzerà ulteriormente il progetto della Destra di governo, a Bruxelles come a Roma e sul territorio. Siamo inoltre molto soddisfatti che Meloni abbia incaricato Sofo di coordinare la neonata Consulta per il Mediterraneo, un campo di azione fondamentale per la nostra proposta politica. A Vincenzo, anche a nome degli altri colleghi europarlamentari di FdI, rinnoviamo i nostri auguri per un proficuo lavoro insieme”.

È quanto dichiarano in una nota il Capodelegazione di FdI-Ecr, Carlo Fidanza, e il co-presidente di Ecr, Raffaele Fitto.