UE, Vincenzo Sofo aderisce a Fratelli d’Italia. Meloni: coordinerà consulta per Mediterraneo

«Sono molto fiera di dare il benvenuto in Fratelli d’Italia all’europarlamentare Vincenzo Sofo, che già da qualche tempo ha aderito ai Conservatori europei che ho l’onore di guidare».

È quanto annuncia in un video il presidente di FdI, Giorgia Meloni, che spiega: «Vincenzo è una persona che ha una lunga esperienza culturale e politica alle spalle e lo ringraziamo per aver fatto questa scelta. Per Fratelli d’Italia coordinerà la Consulta per il Mediterraneo: da noi il ‘Mare Nostrum’ rimane una delle principali priorità di sviluppo dell’Italia e sono troppe le sfide che ruotano attorno al Mediterraneo, da quella energetica a quella migratoria, dalla lotta al fondamentalismo islamico fino a tutto il tema delle rotte commerciali».

«È un onore per me raggiungere la famiglia di Fratelli d’Italia – spiega l’eurodeputato Vincenzo Sofo – È evidente infatti che il progetto da seguire per tutti coloro che portano avanti istanze conservatrici, identitarie e sociali sia quello di Giorgia Meloni che si sta dimostrando capace, in Italia e in Europa, di far fare alla destra degli ultimi anni il salto di qualità necessario per diventare forza autorevole di governo senza rinunciare alla propria identità. Ringrazio inoltre la leader di Fratelli d’Italia per avermi affidato la responsabilità di sviluppare le proposte del movimento riguardanti le politiche per il Mediterraneo, elemento strategico fondamentale per il rilancio del nostro Sud e della nostra Nazione», conclude Sofo.