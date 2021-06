“L’unità del centrodestra non è in discussione perché si basa su valori e programmi condivisi. Sceglieremo, in queste ore, i migliori candidati possibili che possano vincere nelle grandi città ma, soprattutto, uomini e donne che sappiano governarle”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.