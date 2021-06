Covid, Butti: Governo penalizza negozi in mercati e centri commerciali

“Sono numerose le incongruenze che emergono tra le misure e tra i diversi protocolli di sicurezza messi in atto dal governo per arginare l’epidemia di Covid. Prima fra tutte il coprifuoco, misura che, senza poggiare su alcuna evidenza scientifica, ha gettato interi settori economici in una crisi profonda e ancora ad oggi ne impedisce la ripartenza. Misure come l’obbligo delle mascherine all’aperto, anche dopo la vaccinazione, appaiono essere precetti incongrui. Illogica appare anche la decisione di non fare aprire tutti i giorni quei negozi che operano nei centri commerciali e nei mercati e che ad oggi risultano essere penalizzati senza alcun senso. L’odg di Fratelli d’Itali chiede la riapertura immediata di questi negozi ponendo fine a discriminazioni inutili e ulteriormente deleterie per alcuni imprenditori italiani”.

Così in Aula Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia.