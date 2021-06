Lavoro, Osnato: blocco licenziamenti non ha funzionato, bisogna riutilizzare fondi Rdc

“La maggioranza non può rivendicare come vittoria i 4 miliardi di aiuti alle imprese che non sappiamo come saranno impiegati, come pure non sappiamo come sono stati spesi i 2,7 miliardi dei Decreti Ristori. Sono 945 mila i posti di lavoro persi dall’inizio della pandemia: il blocco dei licenziamenti in molti casi non ha funzionato. Abbiamo perso molti più posti di lavoro di quanto si creda. Bisogna capire come rilanciare l’occupazione, o come riutilizzare dei fondi importanti come il reddito di cittadinanza, una cifra pari a 15 miliardi di euro in 2 anni che salgono a 20 miliardi se consideriamo anche il cashback”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato intervenendo a Sky tg24 Economia.