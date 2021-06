Sovrana Bellezza va in vacanza

Siamo già arrivati alla vigilia delle vacanze estive dopo un anno difficile per tutti: chiusure delle attività e riaperture a singhiozzo, imposizioni di limitazioni spesso incomprensibili e difficoltà economiche.

Ora il periodo peggiore sembra passato e si avverte una grande voglia di ripresa, di rinascita: la gente è tornata a frequentare i negozi, i ristoranti, i musei e ciò fa sperare in una ripartenza del turismo, così tanto colpito negli ultimi tempi dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo.

Alcune regioni italiane come la Liguria e l’Abruzzo sono passate in fascia bianca e non saranno più sottoposte a coprifuoco, misura restrittiva della libertà personale che peraltro non ha più alcuna ragione di essere applicata neppure nel resto d’Italia.

Le altre regioni, con il coprifuoco spostato a mezzanotte, muovono verso la normalità.

L’invito a tutti è trascorrere queste vacanze in Italia affinché le nostre strutture alberghiere, portuali, aeroportuali con tutto ciò che gravita intorno a esse possano ricominciare a lavorare a pieno ritmo e tornare a essere il nostro oro. Perché di oro si tratta: località di mare, di montagna, paesaggi lacustri, fiumi e città d’arte che per bellezza non hanno pari al mondo e ornano ogni regione italiana devono tornare a essere mete ambite dal turismo nazionale e internazionale, non soltanto per gli effetti benefici che ciò avrebbe sulla nostra economia ma anche per restituire all’Italia l’immagine di magnificenza che le spetta nel mondo.

Inizia adesso la grande sfida alla ricostruzione, buone vacanze a tutti, ci vediamo a settembre!

Condividi