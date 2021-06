Afghanistan, Rampelli: onore ai nostri soldati. Il loro sacrificio non è stato vano

“Nel giorno in cui l’Italia ammaina il tricolore dopo 20 anni di missione a Herat, ricordiamo il sacrificio di chi ha difeso con l’onore e a volte con la vita quei territori, finiti preda del terrorismo e della furia distruttrice talebana. Oggi possiamo orgogliosamente ribadire che la missione in Afghanistan – l’operazione militare più lunga a cui l’Italia abbia mai preso parte – non è stana vana. Ben 53 morti e 651 feriti, persone che hanno tenuto alto con il loro esempio il nome dell’Italia. Il nostro pensiero va a tutti quei soldati, veri professionisti e patrioti italiani – donne e uomini in divisa – che difendono i nostri confini e presiedono i territori dove imperversano guerre, violenze, sfruttamento, coercizione, per portare ovunque pace e libertà”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.