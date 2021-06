DL Riaperture, Rotelli: rinnovo contratto autoferrotranvieri vittoria di Fdi

“Il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri è un’altra battaglia vinta da Fratelli d’Italia. Oggi è stato approvato il mio Odg al Dl Riaperture che impegna il governo a trovare le risorse per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri, bloccato da tre anni. Un traguardo importante e atteso da tutto il comparto che ha fortemente protestato per chiedere il miglioramento delle condizioni lavorative, normative e salariali. Un risultato meritato dai lavoratori del Tpl che, durante tutta la pandemia, non si sono mai fermati e hanno garantito il diritto costituzionale alla mobilità ad ogni cittadino italiano”.



Lo dichiara in una nota Mauro Rotelli, deputato di FdI e componente della commissione Trasporti della Camera.