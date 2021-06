Migranti: Fdi a Lamorgese, ‘serve risposta nazionale, Italia non sia campo profughi d’Europa’

“L’Europa deve capire che l’Italia è il confine dell’Europa stessa nel Mediterraneo. Ci vuole una risposta nazionale che ad oggi manca. Risposta che altri Paesi Ue governati dalla sinistra hanno dato. Invece gli Stati membri dell’Ue continuano a disattendere gli impegni assunti sul ricollocamento dei migranti arrivati in Italia”. Così i deputati di Fdi Emanuele Prisco e Ylenja Lucaselli durante il Question Time alla camera, nell’interrogazione presentata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in tema di migrazione e diritto di asilo. “Fratelli d’Italia – ha sottolineato Prisco chiedendo conto dei risultati ad oggi, dei negoziati in sede di Consiglio Ue sul tema – continua a chiedere il blocco navale europeo, hotspot nei Paesi terzi e accordi bilaterali perché le risorse vadano a quei Paesi che ci aiutano a contenere l’immigrazione clandestina. E’ ora di dire basta, perché l’Italia non può diventare il campo profughi d’Europa”.

Condividi