Roma, Trancassini: soddisfazione per candidatura Michetti

“Esprimo piena soddisfazione per la decisione presa da Giorgia Meloni e da tutti gli altri leader del centrodestra di candidare a sindaco di Roma Enrico Michetti. Conosco da anni Enrico, amico e professionista di spessore, e sono certo che potrà scrivere finalmente una nuova pagina di rinascita per la nostra malridotta Capitale. Il centrodestra ha scelto non solo una persona capace e di cultura, ma anche un esponente che viene dalla gente e che con la gente sa dialogare, riportando la politica nelle strade e nelle piazze di Roma”.



Così in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.