Amministrative, Cirielli: Magistrati candidati? Da Letta strabismo politico inaccettabile

“Enrico Letta soffre di strabismo politico. Fa piacere che, finalmente, il Pd con il suo segretario nazionale inizi ad occuparsi del problema dell’intreccio tra magistratura e politica. E’ strano, però, che lo faccia soltanto ora parlando di due magistrati che si candidano con l’appoggio del centrodestra, peraltro da civici ed entrambi, notoriamente, non sono mai stati organici a movimenti politici”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli replicando alle dichiarazioni di Letta su Catello Maresca e Simonetta Matone. “Letta, prima di parlare, dovrebbe guardare in casa sua. Come non ricordare, a proposito della coincidenza del mandato territoriale giudiziario e del ruolo politico, il suo silenzio sul caso dei procuratori nazionali antimafia Pietro Grasso e Franco Roberti oppure su personaggi come Felice Casson o altri che hanno assunto ruoli eminenti. Ulteriori esempi – aggiunge Cirielli – sono l’ex presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti, il presidente attuale della Regione Puglia Michele Emiliano e Mariano Brianda, già candidato sindaco del Pd a Sassari nel 2019. Così come sorprende tuttora, inoltre, il suo silenzio sulle correnti della magistratura che, come dimostrato dallo scandalo Palamara, erano organiche prima ai Ds e poi al Pd partecipando all’attività politica del suo partito, prima come magistrati e poi come parlamentari. Insomma, visto che Letta ha scoperto ora l’esistenza della questione legata all’intreccio tra politica e magistratura, faccia sostenere al Pd la proposta di istituire una commissione d’inchiesta presentata da FdI a prima firma Del Mastro” conclude Cirielli.

Condividi