Caso Chico Forti Rizzetto: ritardi sul promesso trasferimento. Il Parlamento dica la sua

“Le lungaggini che si stanno verificando per il trasferimento in Italia del nostro connazionale sono oggi ed ormai poco accettabili”.

È quanto afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che annuncia la presentazione alla Camera di una mozione per chiedere al governo Draghi ogni iniziativa per garantire l’immediato rimpatrio di Forti senza ulteriori contrattempi. La mozione vede come primo firmatario il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ed è sottoscritta dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e da tutti i deputati FdI.

“È una vicenda molto complicata – spiega Rizzetto – fatta di rinvii che ormai si perpetrano da quasi un anno e che hanno distrutto la vita del nostro connazionale, una persona, inoltre, che ha sempre creduto nella giustizia. Auspichiamo che la mozione che oggi abbiamo presentato abbia l’adesione trasversale di tutti i gruppi politici, poiché il caso Forti merita compatto sostegno con l’obiettivo comune di ottenere l’immediato rimpatrio. L’Italia ne deve fare una questione prioritaria, e se questo atto parlamentare smuovesse qualcosa, riuscisse a fare pressioni, ne saremmo onorati– conclude il deputato di FdI”.