Covid, Bignami: Sileri chiarisca su omissioni nei verbali task force (video e verbali scaricabili)

Da Fratelli d’Italia lunga battaglia giudiziale per conoscere contenuti

“Le dichiarazioni di Sileri sui verbali della task force da un lato sorprendono, dall’altro sconcertano. Sorprendono perché se quei verbali non contengono nulla di significativo, ci chiediamo per quale motivo il suo Ministero si è opposto alla loro diffusione costringendo Fratelli d’Italia ad una dura e lunga battaglia giudiziale per consentire a tutti gli italiani di conoscerne il contenuto. Sconcertano perché se, come sostiene, non sono completi, dovrebbe dire cosa manca e spiegare i tanti errori che sono stati compiuti nella fase iniziale e che dalla lettura di quei verbali emergono nella loro evidenza”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami deputato di Fratelli d’Italia.

Grazie al ricorso presentato da Fratelli d’Italia al Tar del Lazio, il ministero della Salute ha reso noti i verbali della task force governativa sul coronavirus relativi al periodo 22 gennaio-21 febbraio. Si tratta di una vittoria dei principi di verità e di trasparenza sulle omissioni e sui segreti del ministero della Salute. Finalmente i cittadini potranno farsi direttamente un’idea di come l’Italia è stata preparata ad affrontare la pandemia. Per questo motivo da oggi sul sito www.fratelli-italia.it sarà possibile consultarli.