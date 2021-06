Covid, Lollobrigida: dopo parole Sileri chiarire quali informazioni mancano da verbali task force

“Se fosse vero come sostiene Sileri che i verbali della task force resi pubblici ieri possono essere derubricati a semplici appunti e a paginette sciatte e incomplete, ci troveremmo di fronte a un fatto molto grave e allarmante. Da un lato apparirebbe ancora più incomprensibile la scelta del ministero della Salute di opporsi alla loro diffusione, resa possibile solo grazie alla tenacia del deputato Galeazzo Bignami e di Fratelli d’Italia. Ma soprattutto emergerebbe uno sconcertante pressappochismo da parte di chi quelle conversazioni avrebbe dovuto trascriverle con la massima attenzione e meticolosità. Ci chiediamo adesso quali possano essere le informazioni mancanti cui Sileri fa riferimento. Gli italiani hanno il diritto di conoscere tutta la verità e Fratelli d’Italia farà ogni sforzo necessario a far luce sugli errori e sulle responsabilità in quei drammatici mesi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.