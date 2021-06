Difesa, Deidda: auguri alla Marina Militare per il 160° anniversario, orgoglio e vanto dell’Italia nel mondo

“Oggi, 10 giugno, nel giorno del 160° anniversario della nascita, festeggiamo la Marina Militare italiana. Uomini e donne che, con profondo spirito di sacrificio e dedizione, ogni giorno, non solo difendono i nostri mari ma si distinguono per la loro professionalità – invidiata da tutto il mondo – nelle missioni internazionali. In questo giorno di festa, rinnovo i miei ringraziamenti e quelli del Dipartimento Difesa di Fratelli d’Italia al Capo di Stato Maggiore M.M. Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e a tutti i nostri marinai per il supporto costante, proficuo ed indispensabile offerto per affrontare l’emergenza Covid-19 e la fase relativa al piano vaccinale. In concomitanza alla Giornata della Marina, ricordiamo anche la storica impresa di Premuda (10 giugno 1918), una delle più significative azioni compiute in mare, rendendo omaggio a tutti i caduti per la nostra Patria”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa