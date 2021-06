Genova, Fidanza: solidarietà a Giorgia Meloni, abbassare toni del dibattito politico

“Destano preoccupazione le scritte con minacce di morte indirizzate nei confronti del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni,

del leader della Lega, Matteo Salvini e del sindaco Marco Bucci, apparse oggi nel quartiere genovese di Oregina. Sono sicuro che il presidente Meloni, alla quale va tutta la mia solidarietà, non si lascerà fermare è proseguirà il suo impegno per il futuro dell’Italia”. Cosi in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. “Dopo le aggressioni dei giorni scorsi nei confronti di esponenti di FdI, quanto accaduto oggi deve fare riflettere il mondo politico sulla necessità di abbassare i toni del dibattito sui temi principali che riguardano la nostra Nazione”.

