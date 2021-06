Genova, Foti: ferma condanna per atto vile, fare piena luce su minacce

“Le minacce di morte al sindaco di Genova Marco Bucci, a Matteo Salvini e Giorgia Meloni comparse a Genova sono un atto vile che dovrebbe essere condannato da tutte le forze politiche. Non è la prima volta che la leader di FdI riceve insulti e minacce di morte, così come numerosi esponenti di Fratelli d’Italia vengono aggrediti fisicamente”. Lo dichiara Tommaso Foti, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.

“Sono certo che il presidente Meloni – aggiunge Foti – non si lascerà intimorire, e continuerà nel suo lavoro per il bene della Nazione”. “Ci auguriamo che si faccia piena luce sugli autori di un atto tanto vile quanto grave per la libertà di tutti”, conclude.