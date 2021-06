Lombardia, Lucente: approvata in commissione mia risoluzione su parco agricolo sud Milano

“E’ stata approvata oggi in commissione Agricoltura la mia proposta di risoluzione in merito all’istituzione di un ente di diritto pubblico volto a ottimizzare la gestione del Parco agricolo sud Milano. Ha ottenuto il sì all’unanimità con la sola astensione del M5s.

La risoluzione impegna la Giunta a presentare un Pdl in tempi congrui per realizzare un Ate (Ambito territoriale ecositemico metropolitano) con il Parco nord, il Parco sud e i Plis, salvaguardando le identità e le peculiarità dei parchi stessi. Quest’ultima caratteristica è quella su cui mi sono particolarmente soffermato e cioè che non si arrivi all’unione dei parchi ma che rimangano dotati di quell’autonomia fondamentale per mantenerne le caratteristiche.

La risoluzione fa da apripista al Pdl: su queste basi lavoreremo per la modifica della governance, necessaria dato che da 30 anni non viene toccato il piano territoriale e dato che la Legge Delrio ha minato l’efficienza gestionale”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia