Tutela vittime, Pellegrino: omicidio Willy, fratelli Bianchi passino loro vita in carcere

“Seguiamo con attenzione il processo, che prende il via oggi a Frosinone, contro la banda dei fratelli Bianchi, i quattro criminali che crudelmente hanno ucciso Willy Monteiro Duarte. Bene ha fatto il giudice a rifiutare il rito abbreviato che avrebbe dato l’opportunità di uno sconto della pena, un regalo immeritato a chi ha trucidato un ragazzo per futili motivi e con estrema crudeltà e prepotenza. Mi auguro che, visti anche i precedenti e la loro pericolosità, i quattro passino il resto dei loro giorni in carcere. Un grande abbraccio alla mamma Lucia e al papà di Willy, ai quali va tutta la nostra solidarietà e il nostro appoggio, uniti alla speranza che la Giustizia con questo processo scriva una pagina di dignità e coraggio.”

Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, Coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia.