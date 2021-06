Banche, Fitto-Fidanza: il Governo ascolti Abi e porti in Italia la sede dell’autorità europea antiriciclaggio

“Fratelli d’Italia-ECR sostiene la proposta avanzata dall’Associazione bancaria italiana, che chiede al governo di lavorare affinché la sede dell’Autorità europea antiriciclaggio sia in Italia. È il momento che anche la nostra Nazione ospiti sul proprio territorio un’istituzione finanziaria importante e centrale, come sarà quella alla quale la Commissione europea sta lavorando. D’altronde la Germania ospita a Francoforte la sede della BCE, la Francia a Parigi quella dell’EBA. È quindi doveroso che l’Italia, come terza economia del continente, chieda di ospitare la nuova Autorità antiriciclaggio, potendo peraltro vantare sistemi di contrasto a questo crimine all’avanguardia a livello europeo. Il governo faccia quindi sua questa richiesta sacrosanta”. Così il co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo e membro della Commissione Affari Economici, Raffaele Fitto, e il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR, Carlo Fidanza, sulla richiesta presentata da Abi affinché la sede dell’Autorità europea antiriciclaggio sia in Italia.

