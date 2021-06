Comuni, Silvestroni: i sindaci rischiano, Parlamento supporti Anci

“Chi da sempre è in trincea non può più attendere. Come il primo cittadino di Crema, i sindaci di tutte le fasce rischiano quotidianamente di essere messi sotto accusa per qualsiasi motivo. L’Anci – che ha lanciato un appello col presidente Decaro – in questa battaglia va supportata dal Parlamento perché la mancanza di candidati per le comunali alle porte nelle realtà più piccole è il segno di una crisi istituzionale cui porre subito rimedio. In provincia di Roma sono chiamati al voto 37 amministrazioni Comunali di cui conosco personalmente le difficoltà e le criticità, ma in tutta Italia sono oltre 1300 i sindaci da dover eleggere sempre che si trovino i candidati. Dai sindaci passa la ripartenza della Nazione, se non si vuole perdere il treno del PNRR bisogna metterli nelle condizioni di farli lavorare contro la burocrazia: i sindaci rappresentano i loro territori e sono quelli chiamati direttamente dai cittadini a tutelarli”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della federazione FdI della provincia di Roma, Marco Silvestroni.