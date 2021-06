Mafia, Delmastro: ministro Cartabia accolga nostra proposta su ergastolo ostativo

“Cartabia su ergastolo ostativo, dimenticando di essere il Ministro della Giustizia e cioè il titolato ad intervenire, sfida il Parlamento a predisporre una norma: sfida accettata! Sul contrasto alla criminalità organizzata il Ministro si abituerà a trovarci sempre dalla sua parte, ma due passi avanti: abbiamo già depositato, a prima firma Meloni, riforma anche costituzionale per introdurre la sicurezza nell’esecuzione delle pene e depositeremo lunedì proposta di modifica legislativa per rendere stingenti e rigorosi i requisiti per accedere alla liberazione condizionale, per caricare l’onore della prova al detenuto mafioso e per conferire più poteri di ricerca e controllo al Giudice. I mafiosi non sono e non possono essere trattati come detenuti comuni. Raccolta la sfida del Ministro, ora la lanciamo noi: il Ministro avrà la forza di raccogliere la proposta e farne un percorso condiviso per accelerarne l’approvazione? La mafia non attende e noi dobbiamo dare risposte durissime e tempestive”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia FDI.