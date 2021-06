Marocchinate, Frassinetti: Sala definisce razzismo ciò che è storia

“Il Municipio 2 di Milano ha organizzato per stasera un incontro per parlare dei gravi episodi di violenze sessuali e fisiche avvenute contro migliaia di persone soprattutto donne, per mano dei goumier francesi inquadrati nel Corpo di spedizione francese operante in Italia nella seconda guerra mondiale.

Il sindaco Sala definisce razzismo un incontro per ricordare episodi di violenza subiti da tanti italiani. Invece di farsi condizionare dalla cecità ideologica il Sindaco dovrebbe anche lui condannare queste violenze battendosi affinché non accadano mai più”.



Lo dichiara il deputato milanese di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera.