«Il Pd si dice d’accordo con la Vicepresidente USA Kamala Harris sui confini chiusi per gli irregolari? Ottimo. Sposi subito la proposta di Fratelli d’Italia sul blocco navale. In caso contrario, sarebbe soltanto l’ennesima capriola propagandistica per non sembrare fuori dalla realtà».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.