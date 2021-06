“Sono sconvolta dalle notizie che arrivano da Ardea, dove un uomo – senza un apparente motivo – avrebbe aperto il fuoco uccidendo un anziano e due bambini. Se verranno confermate le responsabilità del terribile gesto, questo orrendo criminale dovrà pagarla severamente. La mia preghiera per le vittime di questa tragedia, il mio cordoglio e quello di Fratelli d’Italia per i loro familiari e per tutti i cittadini di Ardea”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.