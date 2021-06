Covid, Delmastro: Governo lavori a protocolli per sicurezza imprese, sanità e scuola

“Qualunque sia il decorso della pandemia, il governo deve impegnarsi a studiare protocolli mirati per garantire alle imprese, alla sanità e alla scuola di poter rimanere aperte in sicurezza. Non possiamo più permetterci altre chiusure o limitazioni dell’attività d’impresa o delle libertà personali. Basta scaricare sui cittadini l’incapacità di chi governa. Dopo un anno e mezzo, la pandemia non si può più affrontare come fosse un’emergenza inattesa ma deve essere gestita e affrontata pianificando oggi quello che accadrà a settembre”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, ospite di SkyTg24.