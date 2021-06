Covid, Ferro: da Governo e Speranza poca trasparenza ed errori

“Il caos di questi giorni che si è creato intorno ai vaccini è in linea con quanto vissuto nel corso di tutta la pandemia. Un anno e mezzo caratterizzato da una comunicazione assente e confusa, da tante versioni contraddittorie. L’esito finale di questa pessima gestione da parte dei governi che si sono succeduti sta scatenando panico e confusione tra la gente. L’Esecutivo e in particolare il ministro Speranza, hanno grosse responsabilità rispetto alla poca trasparenza della campagna vaccinale verso gli italiani. Confusione confermata anche dai verbali pubblicati pochi giorni fa dal Cts, a conferma che molte cose sono state fatte in modo errato”.



Così il deputato e vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, ospite della trasmissione Mattino Cinque.